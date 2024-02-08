Дагестан рассчитывает на уловы кутума

Республика Дагестан готовится к промышленному освоению кутума в 2024 г. Благодаря проведенным в прошлом году исследованиям, мораторий на добычу этого вида вводить не стали.

Вопрос промысла кутума обсудили на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных рыб. В текущем году лимит добычи кутума составляет 36 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Дагестана.

«В 2023 году в Дагестане была выделена квота вылова кутума в объеме 31,4 тонны, в промышленном рыболовстве были задействованы шесть рыбодобывающих предприятий», — рассказала председатель комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхалова. По ее словам, освоено 92,4% от выделенного объема.

Глава комитета отметила положительную роль рыбохозяйственных исследований по кутуму, выполненных в прошлом году.

«Приезжали представители Астрахани, которые совместно с нашими специалистами, рыбаками и представителями Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства провели ихтиологические исследования. Они дали свои результаты — мораторий на кутума не был введен. Я думаю, с наукой мы все-таки придем к единому решению и дадим возможность людям легально ловить кутума», — подчеркнула Хадижат Шамхалова.

Начальник отдела «Западно-Каспийский» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Пирмурад Таибов указал, что необходимо оценить минимальное количество рыболовных участков. В регионе их 11, действующими в этом году остаются шесть.

«На юге промысел у нас ведется очень слабо, здесь разрешается весенняя добыча морских видов рыб. Еще с советских времен здесь была сосредоточена добыча сетями с марта по май — это традиционное место лова. В качестве прилова также разрешается добыча кутума. В этом году мы еще раз планируем охватить весенний и осенний промыслы с участием комитета по рыболовству», — сказал Пирмурад Таибов.

По итогам заседания вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов поручил комиссии принять решения по установлению объемов, сроков и мест добычи анадромных видов рыб. Кроме того, он счел необходимым дополнительно изучить ситуацию, посчитать запас и количество кутума в регионе: сколько вывозится и продается, а также насколько легально это делается.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews