Для экзамена на водителя маломерного судна обновят «теорию»

МЧС России подготовило новую редакцию экзаменационных вопросов по аттестации на право управления маломерным судном. В перечне порядка 1,5 тыс. вопросов и ответов.

«Новая редакция экзаменационных вопросов подготовлена на основании обращений граждан и организаций, занимающихся подготовкой судоводителей. В ней два основных раздела — по типам маломерных судов и районам плавания», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Часть вопросов затрагивает знания по моторным и парусным судам, гидроциклу и судам особой конструкции. Другой раздел содержит теорию по внутренним водам и водным путям страны, а также внутренним морским водам и территориальному морю РФ. Проверка теоретических знаний заявителя проводится по вопросам, рандомно выбранным автоматизированной системой.

Новые экзаменационные вопросы размещены на официальном сайте МЧС России. До 15 марта разработчики принимают дополнения и замечания по новой редакции. Их необходимо направлять на адрес электронной почты: o.uhabotin@mchs.gov.ru.

Утвердить вопросы с учетом общественного мнения планируется в начале апреля.

Напомним, осенью прошлого года начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. Изменения касаются сроков сдачи «практики», критериев выставления оценки, видеосъемки экзаменов, электронного удостоверения.

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