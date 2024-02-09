Аналитики определили тренды в пищевых технологиях

Центр развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка проанализировал основные тренды технологического развития мировой продовольственной сферы. Инновации затрагивают и производство рыбной продукции.

Эксперты ЦРФТ провели анализ международных пищевых трендов, результаты которого представлены в материале «Еда будущего» на платформе «РСХБ в цифре». Исследование проводилось на основе данных отраслевых союзов и аналитических агентств, а также информации из открытых источников.

Аналитики выявили несколько глобальных продовольственных трендов в разных сферах пищевого производства. Один из них касается области отраслевых инноваций, которые сосредоточены в основном на направлении культивирования новых видов пищи («альтернативной еды») и развитии инновационной методологии пищевого производства.

В частности, речь идет о синтетических мясных и рыбных альтернативах, а также о продуктах, изготовленных с помощью 3D-принтеров и других инструментов.

В исследовании отмечено: синтетическое мясо (в отличие от его растительного аналога) — это настоящее мясо, которое культивируется на основе стволовых клеток.

Как один из примеров приводится немецкий стартап, разрабатывающий пищевые продукты на базе стволовых клеток рыб (лосося, тунца, карпа). В июне 2023 г. компания привлекла 16 млн евро инвестиций, которые будут потрачены на запуск первой фабричной производственной мощности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, уделено внимание в докладе и съедобной упаковке, которая «оказывает чрезвычайно позитивное воздействие на проблему глобальной продовольственной безопасности, решает вопрос утилизации отходов и сокращения экологического ущерба, вносит вклад в развитие направления безотходного производства».

Авторы материала обращают внимание, в частности, на SMART-упаковку от Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета. Этот материал позволяет контролировать качество рыбных и мясных продуктов в режиме реального времени.

SMART-упаковка представляет собой пленку ярко-красного цвета толщиной 0,2 мм, достаточно эластичную и устойчивую к деформациям. Быстрое изменение цвета пленки с красного на синий свидетельствует о порче мяса и рыбы. Кроме того, пленка защищает продукты от негативных факторов внешней среды и снижает скорость микробиологической порчи. Упаковка съедобна.

По мнению аналитиков, ежегодный рост рынка съедобной упаковки до 2030 г. будет варьироваться в пределах 4–6%.

Авторы исследования также отмечают значительные изменения культуры пищевого поведения в современном технологическом обществе: все чаще потребители выбирают продукты местного производства, флекситарианские диеты (промежуточная стадия между мясоедством и вегетарианством), комплексные медленно приготовленные блюда (slow food). При этом потребители обращают внимание в первую очередь на нутриентный состав еды, а не на ее внешний вид.

Флекситарианство (комбинация слов flexible и vegetarian) — это «щадящая» форма вегетарианства, когда в рационе современного человека превалирует растительная еда, однако при этом разрешено систематическое включение в систему питания мяса, рыбной и молочной продукции.

В 2019 г. в Москве открылся ресторан, ориентированный специально под нужды флекситарианцев. В основе сбалансированного меню — овощи и фрукты с некоторым включением мяса, рыбы и молочных продуктов.

«Из-за стремительного роста мирового населения, экологических угроз, коронавирусной пандемии, которая существенно дестабилизировала цепочки поставок, вопрос обеспечения россиян продуктами питания как никогда важен. В этой ситуации на помощь приходят технологии, которые создают ресурс для создания продовольственной безопасности страны», — подчеркнула заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

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