Югорская пелядь имела успех среди рыбопромышленников

На аукционе в Тюмени распродали все девять долей квот на промысел пеляди в реках Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Конечные цены во много раз превысили стартовые, в общей сложности лоты обошлись покупателям более чем в 12,6 млн рублей.

Выставленные на продажу доли квот в 2023 г. соответствовали физическим объемам от 440 кг до 7 тонн пеляди. Доли закрепляются до конца 2033 г.

На каждый из лотов заявилось от пяти до десяти участников, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол аукциона. При стартовой стоимости от 5 тыс. до 85 тыс. рублей доли были распроданы по ценам от 330 тыс. до 5,2 млн рублей.

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