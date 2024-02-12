Треска и семга Балтики вновь попытают счастье на торгах

Росрыболовство организовало аукцион по продаже долей квот на промысел в Западном бассейне атлантического лосося и трески. До этого торги по этим объектам не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

Аукцион по продаже долей квот вылова на Балтике планируется провести в Москве 21 марта. Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлено 17 лотов — 2 доли квоты добычи трески в Балтийском море (26-й подрайон), 10 долей квот вылова семги на Балтике и 5 долей квот семги в Финском заливе.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 12 февраля до 18 марта. По треске договоры на доли квот будут заключены на срок до конца 2033 г. По семге — на 15 лет.

Ранее доли квот трески и семги на Балтике уже предлагались покупателям, но заявок на участие в торгах не поступило.

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