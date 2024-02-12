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Сложилась ситуация, угрожающая безопасности как самих судов, так и остающихся на борту членов экипажей

Максим Козлов: Арестованным судам необходимо разрешить расходы на безопасность

В ходе разбирательств по делу сахалинского бизнесмена Олега Кана суд наложил арест на имущество ряда крабодобывающих компаний. В результате сложилась критическая ситуация с судами этих предприятий: они лишились возможности бункероваться топливом, а некоторые не могут стать у причала, сообщил президент профильной ассоциации Максим Козлов.

Определением Арбитражного суда Приморского края по иску Генеральной прокуратуры в отношении ряда крабодобывающих компаний приняты обеспечительные меры, в том числе арест на все движимое и недвижимое имущество. Исключение сделано для средств на зарплату и некоторые другие платежи социального характера (взыскание алиментов, перечисление страховых взносов и т. д.)

«Под обеспечительные меры попали от 17 до 20 судов, на которых находится до 300 человек. Всем судам предписано прибыть в порт, а капитанам портов — запретить прибывшим судам выходить в море. Однако не все эти суда смогли стать у стенки. Собственники или арендаторы причалов отказывают им в швартовке из-за отсутствия места или же потому, что опасаются проблем с оплатой во время длительных судебных разбирательств», — рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

По словам руководителя АРСО, эти суда вынуждены стоять на рейде в неопределенном положении, а члены их экипажей списываются на берег. «Самое главное, что как минимум у пяти из этих судов закончились запасы топлива, за исключением неприкосновенного запаса. Они расходуют этот НЗ. При этом потратить деньги на бункеровку компании не могут из-за обеспечительных мер», — подчеркнул он.

Он обратил внимание, что в результате сложилась ситуация, угрожающая безопасности как самих судов, так и остающихся на борту членов экипажей.

«Не вдаваясь в следственно-судебные вопросы, я от лица Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области прошу контролирующие органы обратить внимание на эту ситуацию. Просьба предоставить компаниям возможность оплатить расходы по бункеровке и постановке судов у причалов, а также их дальнейшему содержанию. Если это не решить срочно, то, боюсь, что уже в ближайшие дни экипажи начнут подавать сигналы SOS», — отметил Максим Козлов.

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