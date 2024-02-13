США стали закупать меньше креветки

В прошлом году импорт креветки в Соединенные Штаты составил 785,8 тыс. тонн — почти на 52 тыс. тонн ниже уровня 2022 г. Крупнейшим поставщиком остается Индия.

Цифры приводит информационный портал Seafood Source. По его данным, Индия за год отправила на рынок Соединенных Штатов в общей сложности 296,1 тыс. тонн креветки. Второе и третье место заняли Эквадор и Индонезия — объемы поставок из этих стран достигли 205,5 тыс. и 146,3 тыс. тонн соответственно.

Свою долю также внесли Вьетнам (60,5 тыс. тонн), Таиланд (27,9 тыс. тонн), Мексика (15,6 тыс. тонн), Аргентина (14,3 тыс. тонн), Китай (3,6 тыс. тонн), Перу (2,2 тыс. тонн) и Саудовская Аравия (1,6 тыс. тонн).

Как сообщает корреспондент Fishnews, не вся отправляемая в Соединенные Штаты креветка туда попадает. Так, в январе этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США развернуло на границе 60 партий. По информации ведомства, отказ получили экспортеры из Эквадора и Индии из-за обнаружения в продукции запрещенных антибиотиков.

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