Приморье продолжит избавляться от затонувшего флота

Из акваторий Приморского края в этом году планируют извлечь восемь затонувших судов. Работы будут проводить в бухтах Владивостока, Хасанского района и Находки.

Планы по очистке акваторий обсудили на совещании в правительстве Приморского края. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Цыбулина, в 2023 г. обследовано восемь затонувших судов. Их планируют поднять в текущем году.

«Сейчас идет отбор организаций для осуществления этой работы. На эти цели из бюджета Приморья предусмотрено 95,8 млн рублей, которые компенсируются частично за счет продажи поднятого металлолома и из средств федерального бюджета», — рассказал замглавы ведомства.

Он добавил, что в этом году поднимать суда будут в бухтах Владивостока, Хасанского округа и Находки

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, для продолжения очистки приморских акваторий от металлолома предложено определить единого оператора — компанию, обладающую опытом, специалистами и техникой.

В общей сложности в водах региона находится до 80 различных объектов, но в первую очередь убирают те, которые представляют угрозу для судоходства. В 2023 г. в Приморском крае было поднято 14 затонувших судов.

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