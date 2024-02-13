В аквакультуру Калининградской области успешно вписался угорь

В Калининградской области аквафермеры по итогам прошлого года произвели 187 тонн товарной рыбы, что на 78 тонн больше показателя 2022 г. При этом 79 тонн приходятся на речного угря, которого в регионе начали выращивать впервые.

Прибавку демонстрирует и производство в Калининградской области рыбопосадочного материала — 64 тонны (+2 тонны). Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству, товарной аквакультурой в области занимаются восемь хозяйств: они выращивают карпа, осетра, радужную форель и угря.

Особое внимание уделяют искусственному воспроизводству. По данным ведомства, в 2022 г. в рамках компенсационных мероприятий было выпущено 1,2 млн экземпляров молоди сига в Куршский залив и 430 тыс. штук молоди угря в Калининградский залив. В прошлом году эти показатели увеличились до 2,9 миллиона (+1,7 миллиона) и 1,2 миллиона (+733 тысяч) соответственно.

Правительство области оказывает поддержку аквакультурным предприятиям, обратили внимание в агентстве. Обеспечить устойчивое развитие рыбоводства в регионе помогает в том числе госпрограмма «Сельское хозяйство и рыболовство», включающая подпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

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