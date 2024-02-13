Речные участки на Кубани разобрали рыбоводы

В Ростове-на-Дону прошел аукцион по 10 речным аквакультурным участкам Краснодарского края. Все лоты распроданы, итоговая выручка превысила 3,7 млн рублей.

Напомним, на аукционе предлагали поторговаться за рыбоводные участки площадью от 12 до 138 га, со стартовыми ценами от 9,6 тыс. до 110 тыс. рублей.

За каждый из лотов состязалось от трех до семи участников, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол аукциона. В итоге были распроданы все предложенные РВУ по ценам от 16,4 тыс. до 1,9 млн рублей.

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