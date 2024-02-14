«Арктикуголь» взялся за обслуживание судов

Новым направлением для головного предприятия, обеспечивающего российское присутствие на Шпицбергене, — «Арктикуголь» — стали услуги по обслуживанию и текущему ремонту российских рыбодобывающих судов.

Дополнительные направления деятельности ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» были представлены на заседании Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили Fishnews в пресс-службе вице-премьера — полпреда президента в ДФО. Юрий Трутнев возглавляет правкомиссию.

Отмечено, что с 2022 г. предприятие осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в условиях ужесточения ограничительных мер со стороны правительства Норвегии.

В 2023 г. трест «Арктикуголь» начал осваивать новое для себя направление. Это развитие услуг по обслуживанию и текущему ремонту российских рыбодобывающих судов в поселке Баренцбург (в связи с отказом норвежских и датских судоремонтных заводов от предоставления таких услуг российским рыбодобывающим компаниям, работающим в регионе), рассказали в пресс-службе.

Порты поселков Баренцбург и Пирамида — важные объекты транспортной инфраструктуры на Шпицбергене. С 2023 г. портовая инфраструктура объединена в Центр обслуживания морских судов, говорится на сайте «Арктикугля».

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