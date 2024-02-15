Рыбохозяйственную заповедную зону предложили организовать на Камчатке

Рыбохозяйственную заповедную зону предложено создать на реке Опала в Камчатском крае — проект такого приказа подготовило Министерство сельского хозяйства России.

Предложенный документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбохозяйственную заповедную зону «Река Опала» в Усть-Большерецком районе планируется создать для сбережения лососевых видов, говорится в проекте паспорта РХЗЗ. Предлагаемая площадь зоны — более 3 тыс. кв. км.

В проекте предложены ограничения для определенных видов хозяйственной деятельности. Например, ограничение движения водного транспорта, за исключением применения маломерных судов для рыбохозяйственной, охотничьей деятельности и туризма. Предложены возможные ограничения по рубке леса, строительству промышленных объектов, разведке и добыче полезных ископаемых.

Напомним, что изменения по рыбохозяйственным заповедным зонам были внесены в законодательство в конце 2021 г. и вступили в силу с 2022 г. По закону, РХЗЗ могут быть объявлены водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов.

В таких зонах устанавливается особый режим хозяйственной и другой деятельности — для сбережения водных биоресурсов и обеспечения условий для развития аквакультуры и рыболовства. Закон предусматривает виды деятельности, которые могут быть запрещены либо ограничены в РХЗЗ.

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