Рыбопромышленники Приморья увеличили показатель по отгрузке товаров

В Приморском крае предприятия рыбной отрасли за 2023 г. отгрузили товаров почти на 140 млрд рублей, сообщило региональное профильное министерство. Уровень предыдущего года превышен на 17%.

В прошлом году доля рыбопромышленного комплекса в общей отгрузке товаров собственного производства Приморья достигла почти 32%, отметили в управлении рыбохозяйственного комплекса министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов края. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в 2022 г. этот показатель составил менее 29%.

«Отгружено товаров собственного производства по рыбопромышленному комплексу на сумму 138 млрд 839,3 млн рублей (более 117% от уровня 2022 года), в том числе по виду деятельности «рыболовство» на сумму почти 118 млрд 879 млн рублей (почти 119% от уровня 2022 года)», — уточнили в профильном министерстве.

Напомним, в прошедшем году рыбохозяйственные предприятия Приморского края перечислили в доход консолидированного регионального бюджета около 7 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей составил сбор за пользование водными биоресурсами. Отмечено, что показатель 2022 г. превышен в 10 раз.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews