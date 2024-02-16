Еще четыре страны присоединились к соглашению ВТО о рыбацких субсидиях

Барбадос, Доминика, Сенегал и Уругвай передали официальные документы о принятии соглашения Всемирной торговой организации по запрету вредных рыболовных субсидий. Таким образом, к соглашению присоединилось уже 60 стран.

Представители четырех государств провели встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой. На церемонию прибыли посол Мэтью Вилсон от Барбадоса, исполняющий обязанности верховного комиссара Джанет Чарльз от Доминики, посол Коли Сек от Сенегала и посол Алваро Моэрзингер Пагани от Уругвая, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.

Гендиректор организации отметила, что ее вдохновляет нарастающий импульс в процессе присоединения стран к соглашению. Нгози Оконджо-Ивеала призвала оставшихся членов ВТО последовать примеру Барбадоса, Сенегала, Доминики и Уругвая, чтобы документ как можно быстрее начал приносить плоды. Планируется, что это улучшит состояние океана и обеспечит средства к существованию для 260 млн человек, зависящих от морского рыболовства.

Послы в свою очередь выразили уверенность в эффективности принятого соглашения. Напомним, что сейчас ВТО дорабатывает правила по ограничению субсидий в рыболовстве.

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