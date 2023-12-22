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Среди стран — членов Всемирной торговой организации распространили новый проект правил к соглашению об ограничении вредоносных субсидий в области рыболовства

В ВТО дорабатывают правила по ограничению субсидий в рыболовстве

Среди стран — членов Всемирной торговой организации распространили новый проект правил к соглашению об ограничении вредоносных субсидий в области рыболовства. Ожидается, что переговоры по субсидиям активизируются в январе и будут завершены к концу февраля.

Проект правил разослал посол Исландии в ВТО Эйнар Гуннарссон, председательствующий на переговорах о рыболовных субсидиях. Новая версия документа основана на предложениях стран — членов Всемирной торговой организации. В том числе разработанных в ходе «рыбной недели» в начале декабря, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.

На этих интенсивных переговорах не удалось достичь соглашения о дополнительных правилах, усиливающих положения принятого в июне 2022 г. соглашения о рыболовных субсидиях. Тем не менее участники встречи подтвердили намерения достичь поставленной задачи к 13-й министерской встрече, которая состоится в Абу-Даби с 26 по 29 февраля.

В пояснительной записке к обновленному тексту отмечено, что документ разработан с применением гибридного подхода. Он сочетает использование примерного перечня субсидий, способствующих появлению избыточных мощностей или перелову рыбы, и проверки устойчивости промысла для стран — членов ВТО. Кроме того, применяется так называемый двухуровневый подход, подразумевающий, что страны, которые выдают наибольшее число субсидий, будут подвергаться более тщательному контролю.

Таким образом, члены Всемирной торговой организации делятся на три группы. В первую войдут 20 стран, выдающих наибольшее число субсидий. Именно они будут подвергнуты самой строгой проверке и должны будут продемонстрировать выполнение условий соглашения сразу после его вступления в силу.

Во вторую группу войдут государства, к которым не будут применяться основные требования к запрету на субсидии. К таким членам ВТО относятся развивающиеся и наименее развитые страны, на них в совокупности приходится не более 0,8% совокупного вылова.

В третью группу войдут все остальные члены организации. Они будут обязаны доказать выполнение условий соглашения путем регулярной передачи сведений о рыболовных субсидиях.

По мнению Эйнара Гуннарссона, разрабатываемые правила должны привести к сокращению субсидий благодаря строгой процедуре рассмотрения специальным комитетом. Эта процедура занимает центральное место в системе применения правил.

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