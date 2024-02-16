Власти Калининградской области распределят квоту по консервам
Правительство опубликовало постановление об установлении и особенностях распределения тарифных квот на беспошлинный вывоз консервов из Калининградской области.
Для переработчиков Калининградской области предусмотрели послабление: возможность беспошлинного экспорта консервов из рыбы и морепродуктов в объеме тарифных квот. Для продукции, классифицируемой по коду ТН ВЭД ЕАЭС 1604, квота составляет 4,4 тыс. тонн, по коду 1605 — 100 тонн.
Постановление от 14 февраля 2024 г. № 168, которым предусмотрено такое решение, вступит в силу с 23 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.
Распределить тарифную квоту должно руководство региона по заявлениям участников ВЭД — согласно утвержденным областными властями правилам.
Участникам внешнеэкономической деятельности необходимо будет получать лицензию на экспорт в Минпромторге России — на основании решений региональных властей.
Оговорено, что вывозные таможенные пошлины, введенные в сентябре 2023 г., в отношении товаров, которые идут по квоте, не применяются.
Квоты установлены на срок до конца нынешнего года.
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