Власти Калининградской области распределят квоту по консервам

Правительство опубликовало постановление об установлении и особенностях распределения тарифных квот на беспошлинный вывоз консервов из Калининградской области.

Для переработчиков Калининградской области предусмотрели послабление: возможность беспошлинного экспорта консервов из рыбы и морепродуктов в объеме тарифных квот. Для продукции, классифицируемой по коду ТН ВЭД ЕАЭС 1604, квота составляет 4,4 тыс. тонн, по коду 1605 — 100 тонн.

Постановление от 14 февраля 2024 г. № 168, которым предусмотрено такое решение, вступит в силу с 23 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

Распределить тарифную квоту должно руководство региона по заявлениям участников ВЭД — согласно утвержденным областными властями правилам.

Участникам внешнеэкономической деятельности необходимо будет получать лицензию на экспорт в Минпромторге России — на основании решений региональных властей.

Оговорено, что вывозные таможенные пошлины, введенные в сентябре 2023 г., в отношении товаров, которые идут по квоте, не применяются.

Квоты установлены на срок до конца нынешнего года.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews