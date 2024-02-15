Калининградским консервам дали квоту на беспошлинный вывоз

Правительство установило квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области. Решение направлено на поддержку производителей.

«Согласно подписанному постановлению, беспошлинный вывоз распространяется на рыбные консервы и консервированные морепродукты, произведенные в Калининградской области. Квота на экспорт консервов из рыбы составит 4,4 тыс. тонн, на экспорт консервированных морепродуктов — 100 тонн», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Квота будет действовать до 31 декабря 2024 г. Напомним, что в декабре 2023 г. был принят федеральный закон, который позволил устанавливать тарифные квоты на вывоз по сниженной или нулевой ставке пошлины определенного объема товаров из отдельных регионов.

Бизнес Калининградской области обращал внимание на негативные последствия введения экспортной пошлины на рыбные консервы. Сохранение экспортного направления важно для сохранения производства продукции глубокой переработки, отмечали они.

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