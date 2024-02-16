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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Герман Зверев: От 20 до 30% предложений рыбаков учитываются на «перинатальном» этапе разработки НПА

На профильном форуме в рамках Недели российского бизнеса президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал о «жизненном цикле регулирования» и возможностях для повышения воздействия бизнес-сообщества на контрольно-надзорную деятельность.

Форум «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: перспективы развития» прошел в рамках международного форума «Недели российского бизнеса», который ежегодного организует РСПП, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

В дискуссии приняли участие глава РСПП Александр Шохин, заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Чепурина (глава правительственной подкомиссии КНД), замруководителя Аналитического центра при правительстве Михаил Прядильников (глава проектного офиса по реализации реформы КНД), статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности и Комиссии по мониторингу законодательства в сфере государственного и муниципального контроля Вячеслав Тимченко, министр правительства Москвы Евгений Данчиков, президент ВАРПЭ Герман Зверев и др.

В своем выступлении Герман Зверев обратил внимание на два этапа «жизненного цикла регулирования». Первый этап — это разработка обязательного требования (по выражению руководителя ассоциации, «перинатальный»). На этом этапе проходят процедуры общественного обсуждения, оценка регулирующего воздействия, заседания рабочей группы «регуляторной гильотины» и Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Глава ВАРПЭ обратил внимание на то, что на этом этапе учитывается от 20 до 30% предложений отраслевого сообщества.

На этапе исполнения обязательного требования особое значение приобретает мониторинг правоприменительной практики и судебной практики. Важным назвал глава ВАРПЭ взаимодействие бизнес-сообщества с Генпрокуратурой и Счетной палатой. Герман Зверев напомнил о проведенной Счетной палатой РФ проверке первого этапа инвестквот, результаты которой неизвестны отраслевому сообществу.

Глава ассоциации также обратил внимание кураторов реформы КНД в аппарате правительства и Минэкономразвития на появление «прокси-КНД». По его мнению, такой контроль исполнения обязательных требований не имеет детального регламента проверки и уклоняется от «радаров», созданных реформой КНД: профили рисков, профилактические визиты и т.д. В качестве примера глава ВАРПЭ привел исковые заявления Росрыболовства в суд для взыскания многомиллиардных штрафов с инвесторов, вложившихся в береговые заводы в Заполярье и на Дальнем Востоке.

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  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации
  • Форум прошел в рамках Недели российского бизнеса. Фото пресс-службы ассоциации
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