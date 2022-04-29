Счетная палата высказалась по теме инвестквот

Счетная палата уже начала проверку эффективности выбранных стимулов строительства новых мощностей в рыбной отрасли, сообщил на совещании в Совете Федерации аудитор Сергей Мамедов. В нынешних условиях нужно посмотреть на целесообразность принятия закона о втором этапе квот под инвестиции, считают в СП.

Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов на совещании по инвестквотам в Совете Федерации рассказал, как, по данным СП, идет реализация первого этапа программы и какие риски видятся для запуска второго раунда.

Как идет программа

Начиная свое выступление, аудитор подчеркнул, что Счетная палата «не занимается оценкой планов даже самых красивых и радужных процессов», а потому нужно привести показатели выполнения программы.

Ее первый раунд был запущен несколько лет назад (и был, по словам Сергея Мамедова, действительно нужен). На этом этапе предусмотрено строительство 24 береговых заводов по переработке водных биоресурсов и 105 единиц флота — это 64 рыболовных судна и 41 краболов. Запланировано около 300 млрд рублей инвестиций, из них 265 млрд рублей — на постройку флота.

По условиям первоначальных договоров, уже к 1 января 2022 г. ожидалась постройка 26 из 64 рыболовных судов и всех 24 береговых предприятий, отметил аудитор. Договоры по крабовым квотам предусматривают строительство 41 судна.

«Коллеги, что мы имеем на настоящий момент? Инвесторам передано только шесть рыболовных судов и завершено строительство 21 рыбоперерабатывающего завода. Из 40 судов-краболовов, по которым заключены контракты на постройку, переданы заказчикам только два», — привел данные Счетной палаты Сергей Мамедов. Контракт на один из краболовов так и не заключен, обратил внимание он.

Как и в отраслевом сообществе, в Счетной палате также отмечают риски для реализации проектов в условиях санкционного давления, сообщает корреспондент Fishnews. Между тем для строительства были привлечены значительные объемы ресурсного обеспечения и кредитных средств.

Необходимость корректировки проектов судов с учетом поменявшихся условий поставки оборудования, трансформация на рынках рыбопродукции — на все эти факторы обратил внимание аудитор.

«В складывающейся на данный момент непростой ситуации, по нашему мнению, главное — исключить дополнительную финансовую нагрузку на рыбопромышленников», — подчеркнул Сергей Мамедов.

В качестве одной из антисанкционных мер планируется продлить предельные сроки реализации проектов под инвестквоты на два года (такое постановление, как прозвучало на совещании, ожидается уже в ближайшее время). Но, считают в СП, увеличение может быть и более значительным.

Взгляд на вторую волну

Совещание было посвящено первому этапу программы инвестиционных квот, тем не менее была затронута и тема второго раунда. В рамках нового этапа планируется вновь взять у предприятий и перераспределить под инвестиционные обязательства значительный объем ресурсного обеспечения, обратил внимание Сергей Мамедов. Речь идет не только о квотах на добычу рыбы, но и о квотах на вылов крабов и других водных беспозвоночных.

Изменения затронут целый ряд хозяйствующих субъектов, причем не только в области рыболовства, но и в смежных отраслях.

«И если этот законопроект, возможно, был актуален в относительно стабильных условиях прошлого года, то в современных условиях, с учетом санкционного давления, целесообразность его принятия, безусловно, на наш взгляд, требует корректировки», — заявил аудитор.

Он также указал на то, что законопроект по второму этапу основан на финансовых и экономических показателях прошлого года. Ключевая ставка, прогнозы по выручке на внешних рынках, ожидаемые эксплутационные расходы и другие цифры с тех пор изменились.

Над чем работает СП

Счетная палата уже начала совместную с контрольно-счетными органами регионов проверку эффективности использования промысловых запасов водных биоресурсов и бюджетных средств, направленных на стимулирование строительства новых мощностей в отрасли.

«В рамках контрольного мероприятия мы проведем комплексную оценку влияния применяемого механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов в регионах», — рассказал Сергей Мамедов.

Обещан анализ эффективности выбранных форм и достаточности объемов господдержки с точки зрения соблюдения баланса загрузки рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих мощностей.

Будет проверено соблюдение требований законодательства при распределении между пользователями долей квот с инвестиционными обязательствами и целевого использования бюджетных средств, направленных на субсидирование части затрат по постройке рыбопромысловых судов на отечественных верфях.

Счетная палата также намерена проверить крупных квотополучателей, строящих суда, на соблюдение условий договоров.

Сергей Мамедов напомнил и о задачах, которые ставились перед программой квот под инвестиции. Строительство судов, безусловно, важнейшая работа, но также закладывалась и идея развития отечественных верфей. В Счетной палате заверили, что изучат, как судостроительные предприятия расходуют полученные средства, внедряются ли новые технологии. «Это очень важный момент, который мы по вашему поручению в этом году обязательно проведем», — обратился к сенаторам аудитор.

Он также пообещал, что по мере проведения проверки по квотам под инвестиции СП будет докладывать в Совет Федерации о результатах, чтобы у законодателей была информация для работы.

Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, проводивший совещание, отметил важность изучения финансово-экономического эффекта программы квот под инвестиции.

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