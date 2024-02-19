В Забайкалье суд рассмотрит дело об икорной посылке

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело о контрабанде более 30 кг черной икры стоимостью свыше 1 млн рублей. Продукцию попытались ввезти в РФ еще осенью 2019 г.

Иностранный гражданин обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело расследовано региональным управлением ФСБ.

По версии следствия, в октябре 2019 г. фигурант решил отправить своим знакомым, проживающим в Омске, осетровую икру.

«С этой целью он загрузил 30 кг икры рыночной стоимостью более 1 млн рублей в багажный отсек автобуса, следовавшего из иностранного государства в Российскую Федерацию. При этом данный товар он не задекларировал и скрыл от таможенного контроля, после чего пересек линию государственной границы», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе таможенного досмотра контрабандная продукция была обнаружена и изъята.

В ведомстве отметили, что производство по уголовному делу было приостановлено в связи с возвращением иностранного гражданина на территорию своего государства и возобновлено после его прибытия в РФ в январе 2024 г.

Уголовное дело направлено в Забайкальский районный суд.

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