Наука отметила хорошие уловы северной креветки

Специалисты МагаданНИРО завершили зимний мониторинг промысла креветки в Северо-Охотоморской подзоне. Среднесуточные уловы и суммарный вылов в январе были выше среднемноголетних показателей.

В последние пять лет основной промысел креветки в Северо-Охотоморской подзоне сместился на первую половину года, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. В 2024 г. сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии приступили к мониторингу уже в январе. Работа велась на СРТМ «Элладора».

В экспедиции ученые собрали промыслово-статистическую и биологическую информацию для оценки текущего запаса и прогноза его изменения. С учетом нынешних уловов специалисты положительно оценивают состояние северной креветки примагаданских вод.

Полученные материалы будут использованы для подготовки прогнозов общих допустимых уловов, а также рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов креветки.

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