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В США заговорили о применении закона Магнитского к китайским рыбопереработчикам

Закон Магнитского хотят применить к китайским рыбопромышленникам

Группа законодателей США призвала власти Соединенных Штатов применить акт Магнитского к китайским рыбоперерабатывающим и добывающим компаниям, обвиненным в использовании принудительного труда уйгуров.

Соответствующее обращение в адрес госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен опубликовано на сайте члена Палаты представителей Джареда Хаффмана (Jared Huffman). Всего, по данным портала Seafood Source, под петицией подписались 11 членов нижней палаты Конгресса, включая самого Джареда Хаффмана.

В основе обвинения — отчет некоммерческой журналистской организации Outlaw Ocean Project о принудительном труде на китайских рыбоперерабатывающих предприятиях. По мнению законодателей США, злоупотребления, описанные в отчете, являются частью масштабных преследований уйгурского населения Китая. При этом о северокорейских рабочих, упомянутых в том же докладе Outlaw Ocean Project, американские парламентарии не упоминают.

Письмо содержит список обвиненных компаний. Все они — из провинций Шаньдун и Ляонин. В октябре 2023 г. двое конгрессменов на основании этого же отчета уже пытались добиться запрета ввоза в США рыбопродукции из Шаньдуна и Ляонина, сообщает корреспондент Fishnews.

А в январе 2024 г. неназванная неправительственная организация направила официальное требование к властям Соединенных Штатов применить в отношении компаний, упомянутых в докладе Outlaw Ocean Project, закон Магнитского, пишет Seafood Source.

Закон Магнитского — принятый в США в 2012 г. закон, который позволяет вводить санкции против иностранцев, подозреваемых в нарушениях прав человека в своей стране. Назван в честь скончавшегося в российском следственном изоляторе аудитора Сергея Магнитского. Первоначально закон был применен к российским чиновникам, которых обвинили в причастности к жестокому обращению с аудитором. В 2016 г. Конгресс США расширил документ до Глобального закона Магнитского (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, GloMag), который допускает санкции против нарушителей прав человека в других частях мира.

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