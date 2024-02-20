Для сохранения уклада КМНС разработают концепцию

Правительство должно разработать концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на период до 2036 г. — такое поручение дал президент.

По итогам поездки на Чукотку и в Хабаровский край Владимир Путин поручил правительству подготовить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на период до 2036 г. К работе должны быть привлечены заинтересованные ведомства регионов и общественные организации, сообщает корреспондент Fishnews.

Также правительству необходимо подготовить план мероприятий по реализации концепции и предусмотреть в федеральном бюджете средства на ее реализацию. Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2024 г.

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