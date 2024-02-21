Ученые спрогнозировали годовые уловы иваси

Отраслевая наука дала прогноз по вылову дальневосточной сардины (иваси) на 2024 г. Предполагается, что российские предприятия освоят 579 тыс. тонн этой рыбы, по ходу путины объем может корректироваться.

«Наибольший объем придется на Южно-Курильскую зону, здесь прогноз вылова составляет почти 465 тыс. тонн, на втором месте по объему вылова будет Северо-Курильская зона — почти 100 тыс. тонн, остальной улов придется на Западно-Сахалинскую подзону и Приморье», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве напомнили, что объем выловленной сардины-иваси в прикурильских водах в прошлом году составил 544 тыс. тонн. Это стало абсолютным рекордом XXI в.

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