Глава Минсельхоза отчитался о росте экспорта продукции АПК

За прошлый год Россия отправила на внешние рынки продукции на 43,5 млрд долларов, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом. В Минсельхозе рассчитывают, что новый годовой итог будет не меньше.

Российские доходы от экспорта сельхозпродукции продолжают расти, даже несмотря на значительное снижение мировых цен, заявил глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев на встрече с Владимиром Путиным. Выручка за 2023 г., по словам министра, на 1,5 млрд долларов превысила показатель предыдущего года, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта президента.

За период с 2000 г. выручка при экспорте продукции АПК выросла в 30 раз, заявил руководитель Минсельхоза.

«У нас увеличивается и ассортимент продукции. Помимо зерна значимыми позициями для нас стали рыба, морепродукты, масложировая продукция, мясные, молочные, кондитерские изделия. Таким образом, по целому ряду наименований на мировом рынке Россия является крупным и во многом даже стабилизирующим, я бы так сказал, поставщиком», — рассказал Дмитрий Патрушев.

Развитию экспорта способствует расширение его географии, отметил министр. Российское продовольствие, по его слова, закупают более 150 государств.

«Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году», — добавил глава Минсельхоза.

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