Закон о механизмах вычета для рыбаков отправится к президенту

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Изменения помогут не отвлекать средства из оборота предприятий, отмечали разработчики поправок.

Сенаторы на заседании 21 февраля поддержали поправки в Налоговый кодекс в части механизмов применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Госдума приняла законопроект днем ранее, сразу в двух чтениях.

Корректируется статья 33.4-1 части второй НК РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что поправки позволят сократить время между возникновением права на получение вычета и началом его применения.

Отменяется требование об однократности применения уведомления о подтверждении обоснованности использования вычета. Это должно исключить риск неполного применения уведомления, говорится в материалах СФ.

Также законодатели решили уточнить, что вычет рассчитывается с использованием ставки сбора, действующей именно на дату подачи заявления о подтверждении обоснованности применения послабления.

Изменения Налогового кодекса должны помочь в поддержании благоприятного экономического положения предприятий.

Закон разработан парламентариями в ответ на обращение рыбопромышленных компаний, отметил один из авторов поправок, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Он добавил, что изменения должны поддержать выпуск продукции глубокой переработки.

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