Дума приняла закон о вычете для рыбаков

Госдума приняла сразу в двух чтениях проекта закона, уточняющий порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Документ предполагает два ключевых изменения.

На заседании 20 февраля депутаты поддержали сразу в двух чтениях законопроект «О внесении изменений в статью 333.4-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки предполагают уточнение порядка применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Проект был внесен в Госдуму группой парламентариев и принят в первом чтении 1 февраля .

Цель законодательной инициативы — сократить временной разрыв между возникновением права на получение вычета и началом его применения. Также исключается однократность применения уведомления о подтверждении обоснованности использования вычета.

Ко второму чтению в законопроект был предложен ряд поправок . Так, уточняется, что вычет рассчитывается с использованием ставки сбора, действующей именно на дату подачи заявления о подтверждении обоснованности применения послабления. Вступить в силу закон должен по истечении месяца со дня официального опубликования.

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