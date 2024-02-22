На Дальнем Востоке ударно ловят минтай и сельдь

К 21 февраля в Дальневосточном бассейне промысел минтая принес 477 тыс. тонн, что на 7,7% выше уровня прошлого года. Вылов сельди по сравнению с показателем на отчетную дату 2023 г. вырос на 73,5%, до 114 тыс. тонн.

Развитие путины обсудили на очередном заседании штаба по организации промысла минтая и сельди в сезон «А». Видеоконференцию с дальневосточными регионами провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, в экспедиции находятся более 100 рыбопромысловых и 32 транспортных судна. Флот со свежей рыбой постоянно уходит на выгрузку в порты, в основном Приморского края.

Спасательные буксиры продолжают обеспечивать безопасность работы рыбаков.

По данным федерального агентства, на 19 февраля общая загрузка холодильников по хранению рыбной продукции в Приморском крае составляла 51%. В терминалах находилось 58 тыс. тонн, в том числе 31 тыс. тонн белой рыбы (минтай, сельдь, треска, навага, камбала) и 8,8 тыс. тонн лососевых и других видов.

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