Ситуация с арестованными судами требует внимания

Суда, арестованные по делам сахалинских добытчиков краба, по-прежнему не могут получить средства на жизнеобеспечение и безопасность. Об этом сообщил президент профильной ассоциации Максим Козлов.

Проблема сохраняется и, более того, принимает критический оборот, рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Суда по-прежнему остаются на рейде, экипажи чуть ли не вынуждены за собственные деньги нанимать плавсредства, чтобы добраться до берега», — сообщил он.

Ранее руководитель объединения отмечал, что, «не вдаваясь в следственно-судебные вопросы», просит уполномоченные органы отреагировать на проблемы моряков.

В редакцию Fishnews поступил пресс-релиз руководства компании «Монерон». «Суда компании — СРТМ «Ясный», СРТМ «Бриз», СРТМ «Монерон» — стоят в море, без топлива, в условиях сложной ледовой и погодной обстановки», — говорится в сообщении.

По информации руководства, компания обращалась во всевозможные инстанции с просьбой разрешить нести расходы на рыболовные суда. «Платить за топливо, стоянку, обеспечение сохранности судна мы не можем, несмотря на то, что денежные средства на расчетных счетах общества для этого есть», — отмечено в пресс-релизе.

Компания сообщила, что вынуждена будет в течение нескольких дней снять экипажи с судов и оставить их. «После чего данные суда вероятнее всего затонут, но зато мы сохраним жизни людей», — заявили на предприятии.



Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews