Об изменениях в сфере льготных кредитов для АПК рассказали банковские эксперты

Механизм формирования процентной ставки по льготным кредитам для агропромышленного комплекса теперь изменился. О новых принципах финансирования — в том числе для проектов в рыбной отрасли — рассказали в Приморском филиале Россельхозбанка.

Минсельхоз обновил механизмы льготного кредитования в агропромышленном комплексе. Напомним, что правовая база предусматривает финансирование на особых условиях и проектов в сфере аквакультуры. В программе участвует уполномоченные банки (список есть на сайте министерства).

Ставка из фиксированной превратилась в плавающую, то есть она будет меняться при изменении размера ключевой ставки Центробанка, ответили на вопрос Fishnews о нововведениях в Приморском филиале РСХБ. При этом предоставление поддержки увязано со сферой применения средств в АПК (производство яиц, сельхозтехника, аквакультура и т.д.) — порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов как раз и утвержден приказом Министерства сельского хозяйства.

«При нынешней величине ключевой ставки в 16% клиентам может быть предложено финансирование по ставке до 6,8% по приоритетным направлениям, для прочих направлений ставка составит до 10%. При повышении либо снижении Банком России ключевой ставки в действующем кредитном договоре стоимость финансирования будет меняться для заемщика с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки», — рассказал заместитель директора Приморского филиала РСХБ Михаил Тимашев.

Он отметил, что для клиентов, которые подписали кредитные договоры с в 2023 г. и ранее, условия льготного кредитования не меняются.

В Россельхозбанке напомнили, что среди направлений для льготного кредитования, например, инвесткредиты на срок от 2 до 15 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию имущественных комплексов, которые необходимы для выращивания, содержания, выпуска и осуществления иной деятельности в отношении объектов аквакультуры и производства продукции аквакультуры.

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