Кабмин отказался от топливных субсидий для рыбаков

Правительство признало утратившим силу постановление о субсидиях, позволяющих возместить часть расходов на покупку судового топлива. Мера поддержки предназначалась для рыбаков, которые ведут промысел в отдаленных районах Мирового океана.

Постановление правительства, определяющее правила предоставления топливных субсидий, признано утратившим силу. Как сообщает корреспондент Fishnews, решение о введении субсидий было принято летом 2021 г. и предусматривало возмещение до 30% затрат на приобретение судового топлива рыбакам, которые работают в удаленных районах промысла. Одним из условий получения субсидии была указана реализация продукции из водных биоресурсов на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер возможной компенсации.

Хотя в федеральном бюджете были заложены средства на возмещение топливных затрат рыбаков, формирование нормативной базы для применения субсидии завершилось только в декабре 2021 г. В 2022 г. финансирование по этому направлению было приостановлено, а в августе 2023 г. топливные субсидии были исключены из госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса. В итоге эта мера господдержки так и не заработала в полную силу.

Отраслевые союзы и ассоциации активно поддерживали введение топливных субсидий и не раз предлагали расширить область их применения. По мнению рыбаков, компенсация затрат на судовое топливо позволила бы расширить географию промысла российских судов и повысить его рентабельность.

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