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Список стран — участниц соглашения о вредных рыболовных субсидиях пополнила Гаити

Список стран — участниц соглашения о вредных рыболовных субсидиях пополнила Гаити

Число государств, присоединившихся к соглашению Всемирной торговой организации о запрете избыточных рыболовных субсидий, растет. Договор поддержала Гаити.

21 февраля посол Гаити Джастин Виард передал генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеала официальный документ, подтверждающий присоединение страны к соглашению о запрете вредных рыболовных субсидий. Напомним, что документ устанавливает правила, запрещающие субсидии, которые угрожают устойчивости рыболовства.

Руководитель Всемирной торговой организации заявила, что горячо приветствует Гаити в числе стран, присоединившихся к соглашению. Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что принятие договоренностей таким маленьким островным, наименее развитым государством дарит надежду на то, что и остальные страны — члены организации последуют этому примеру накануне 13-й Министерской встречи ВТО (стартует 26 февраля в Абу-Даби).

В ответном слове посол Джастин Виард отметил, что, вступая в соглашение, Гаити вносит свой вклад в усиление международного сотрудничестве в управлении морскими ресурсами, от которых зависят средства к существованию миллионов людей.

Гаити стало 61-м государством — членом ВТО, официально принявшим соглашение о запрете вредоносных субсидий в области рыболовства. Недавно к договоренностям присоединились также Барбадос, Доминика, Сенегал и Уругвай. Для вступления в силу соглашению необходимо набрать определенное число стран-участниц.

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