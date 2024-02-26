Требования к возрасту оборудования для судов и заводов под инвестквоты скорректировали

Правительство разграничило требования к времени производства оборудования для обязательной установки на объектах строительства в зависимости от волны инвестквот и срока подачи заявок.

Напомним, что программа инвестквот предусматривает определенные требования к оснащению объектов вложений — судов и береговых заводов. При этом был закреплен и предельный возраст используемого оборудования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь правительство уточнило, что оснащение должно быть произведено не ранее 1 января 2016 г., если речь идет о заявлениях на доли инвестквот первого этапа, поданных до 1 июля 2025 г. В случае с заявлениями на доли инвестквот второго этапа и заявками на доли инвестквот первого этапа, поданными после 1 июля 2025 г, оборудование должно быть не старше 2019 г.

Правительство также разделило в зависимости от этапа программы инвестквот требования к локализации при строительстве флота.

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