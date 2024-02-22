Правительство разграничило требования к локализации для разных этапов программы инвестквот

Правительство внесло изменения в требования к объектам, которые строятся под инвестиционные квоты: условия по локализации разделены в зависимости от этапа программы.

Постановлением от 14 февраля 2024 г. № 157 правительство внесло изменения в требования к постройке судов в рамках программы инвестиционных квот. Поправки уже вступили в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что программа инвестквот реализуется в два этапа — для каждого в законодательстве предусмотрен свой вид квот. Участники первого этапа получают квоты добычи на инвестиционные цели, для второго этапа выделяются квоты вылова в инвестиционных целях — 2022.

Летом при подготовке к запуску второго этапа программы правительство обновило требования к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам. Новый документ — постановление правительства от 7 августа 2023 г. № 1287 — предусмотрел, что при строительстве флота нужно ориентироваться на нормативы по локализации, установленные постановлением от 17 июля 2015 г. № 719. Этот принцип распространили и на суда первого этапа.

Теперь условия разграничены. Как отмечали разработчики, это необходимо, чтобы обеспечить достройку судов первого этапа. При подаче заявления о закреплении и предоставлении доли квоты добычи на инвестцели (первый этап) до 1 июля 2025 г. должны выполняться требования, которые содержатся в самом постановлении № 1287. Если заявление подается на долю квоты в инвестиционных целях — 2022 или на долю квоты на инвестиционные цели после 1 июня 2025 г., то ориентироваться надо на требования постановления № 719.

Также разграничены требования к «возрасту» оборудования, которое должно устанавливаться на объекте инвестиций, — здесь изменения коснулись и береговых заводов.

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