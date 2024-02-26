Для морских портов обновят федеральный проект

Первый вице-премьер, глава профильной правкомиссии Андрей Белоусов дал поручения по формированию нового федерального проекта «Развитие морских портов» — на этот раз на период до 2030 г.

Результаты выполнения действующего федерального проекта «Развитие морских портов» и планы его выполнения на 2024 г. рассмотрели на заседании Правительственной комиссии по транспорту.

В 2019–2023 гг. фактический прирост производственной мощности морских портов составил около 180,6 млн тонн. В нынешнем году ожидается увеличение почти на 43,9 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Председатель комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что важно не только увеличивать портовые мощности, но и обеспечивать порты грузами. «По каждому порту необходимо выделить ключевые грузы», — подчеркнул зампред правительства.

Он поручил проанализировать мощности каждого порта по отдельным грузам и рассматривать перспективы прироста производственных мощностей морских портов с учетом развития железнодорожных подходов, автодорог и трубопроводного транспорта, которые обеспечивают провозные мощности и доставку грузов к этим портам. По итогам анализа должен быть сформирован новый федеральный проект до 2030 г.

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