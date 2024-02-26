Требования к дипломированию и несению вахты для моряков пересмотрят

ИМО готовит всеобъемлющий пересмотр Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты и Кодекса ПДНВ. Работу над обновлением этих документов планируют завершить не позднее 2027 г.

Этот вопрос был основным на прошедшей в штаб-квартире Международной морской организации (IMO, ИМО) 10-й сессии подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты. В работе участвовала делегация России, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса РФ.

Подкомитет согласовал методологию пересмотра, которая предполагает два последовательных этапа. Первый — анализ пробелов в существующем регулировании подготовки и дипломирования моряков. Второй — целевая разработка изменений на основе проведенного анализа.

Также был согласован перечень основных направлений, которые лягут в основу пересмотра Конвенции и Кодекса ПДНВ. В перечень вошли инновационные судовые технологии, цифровизация, новые технологии обучения и подготовки, упрощение формальностей и сокращение административной нагрузки, вопросы психологической устойчивости моряков, оптимизация управления документацией, кибербезопасность и пр.

Практическая работа в рамках первого этапа начнется уже в этом году в формате межсессионной рабочей группы, а второй этап должен завершиться принятием пересмотренной Конвенции, а также и Кодекса ПДНВ не позднее 2027 г.

Напомним, вопрос Конвенции и Кодекса ПДНВ обсуждался на предшествующей сессии подкомитета. Тогда же продолжилась работа по всестороннему пересмотру Конвенции о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 г. (ПДНВ-Р). Пересмотренный документ планировали принять в 2024 г.

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