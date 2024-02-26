Новости
Полина Жемчужина, 1936 год

Полина Жемчужина: «Рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

О короткой, но эффективной работе первого Наркома рыбной промышленности Советского Союза Полины Жемчужиной рассказывает профессор, член РУСО Вячеслав Зиланов.

В ходе первых двух сталинских пятилеток определилась необходимость усовершенствовать управление народным хозяйством. Эта работа затронула, прежде всего, Народный комиссариат пищевой промышленности СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1939 г. Наркомпищепром был разделен на три народных комиссариата, в том числе комиссариат рыбной промышленности.

Одновременно вышел указ о назначении Народного комиссара рыбной промышленности СССР (Наркомрыбы).

«Впервые в стране, да и, наверное, в мире (комиссариат — аналог министерства) народный комиссариат возглавила женщина — Полина Семеновна Жемчужина. Это стало неожиданным не только для государственно-партийных верхов, но и для «рыбацких» регионов и общественности СССР», — пишет Вячеслав Зиланов в статье для Fishnews.

Он обращает внимание: по свидетельству председателя Совета Народных Комиссаров СССР того времени, мужа Полины Жемчужиной Вячеслава Молотова, ее назначение было инициировано лично главой государства. В своих воспоминаниях руководитель Совнаркома отмечает: «Сталин сам назначил Полину Семеновну Наркомом рыбной промышленности — я был против!».

Причем возражения Молотова основывались на том, что должность Наркома рыбной промышленности — хозяйственная работа, и никогда еще она не поручалась женщине с опытом деятельности, какой был у Полины Жемчужиной.

«Несомненно, Сталин, принимая решение, знал об этом. А также, полагаю, наверняка еще и учитывал мнение руководителя Наркомпищепрома Анастаса Микояна, который видел деловые способности Полины Жемчужиной. С июня 1936 по ноябрь 1937 года она работала в должности начальника Главного управления парфюмерно-косметической, синтетической и мыловаренной промышленности Наркомпищепрома, а с ноября 1937 по январь 1939 года исполняла обязанности заместителя наркома», — обращает внимание автор статьи.

Вячеслав Зиланов напоминает: к моменту своего назначения, пройдя большой карьерный путь, да и с учетом супружества с председателем Правительства СССР Полина Жемчужина уже была в рядах партийной элиты и являлась активным членом партии большевиков. В прошлом рядовая труженица, она добралась до вершин власти.

«За годы работы в парфюмерной отрасли Полина Жемчужина добилась впечатляющих результатов. Организовала производство отечественной парфюмерии широкого ассортимента — от ароматного мыла до пудры, одеколона и духов — и внедрение всего этого в практику пользования советскими женщинами. Такие успехи свидетельствуют о ее неординарных организаторских способностях», — замечает профессор.

Теперь эти способности Полине Жемчужиной предстояло доказать на практике в совершенно новой и незнакомой для нее рыбной отрасли. Да еще и в организационный период, руководя самостоятельным государственным органом управления. А Наркомрыба по современным меркам была не чем иным, как Министерством рыбной промышленности всей страны.

«И Полина Жемчужина доказала свои способности, опираясь на имеющие кадры, впитывая основы отрасли и особенности ее политико-экономического значения в различных бассейнах. При этом она активно и смело использовала свой авторитет в партийных и правительственных кругах при решении вопросов рыбного хозяйства.

Так, уже в апреле 1939 года глава Наркомрыбы добилась награждения большой группы работников-передовиков. Большинство из них были рядовыми тружениками со всех рыбохозяйственных бассейнов страны. Многих представили к ордену Трудового Красного Знамени. Высшей награды СССР — Ордена Ленина — тогда удостоили 24 человек», — подчеркивает автор статьи.

Сразу же после назначения Полина Жемчужина проводит 31 января 1939 года расширенную Коллегию Наркомрыбы. Она ставит задачу не только преодолеть отставание, допущенное рыбаками в 1938 г. (плановое задание тогда было выполнено всего на 82,6%), но и наращивать все показатели работы отрасли — как в ходе предстоящей весенней путины, так и в целом за год. Нужно было обеспечить совокупный вылов рыбы и добычу морского зверя в объеме не менее 16 млн центнеров.

О жизненном и трудовом пути Полины Жемчужиной, ее докладе на XVIII съезде ВКП(б) и закате «рыбной» карьеры этой удивительной женщины читайте в полной версии статьи на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита КОРОЛЬ

Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

Президент Ассоциации «Русский лосось»

Марина КОВТУН

К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.