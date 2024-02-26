Полина Жемчужина: «Рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

О короткой, но эффективной работе первого Наркома рыбной промышленности Советского Союза Полины Жемчужиной рассказывает профессор, член РУСО Вячеслав Зиланов.

В ходе первых двух сталинских пятилеток определилась необходимость усовершенствовать управление народным хозяйством. Эта работа затронула, прежде всего, Народный комиссариат пищевой промышленности СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1939 г. Наркомпищепром был разделен на три народных комиссариата, в том числе комиссариат рыбной промышленности.

Одновременно вышел указ о назначении Народного комиссара рыбной промышленности СССР (Наркомрыбы).

«Впервые в стране, да и, наверное, в мире (комиссариат — аналог министерства) народный комиссариат возглавила женщина — Полина Семеновна Жемчужина. Это стало неожиданным не только для государственно-партийных верхов, но и для «рыбацких» регионов и общественности СССР», — пишет Вячеслав Зиланов в статье для Fishnews.

Он обращает внимание: по свидетельству председателя Совета Народных Комиссаров СССР того времени, мужа Полины Жемчужиной Вячеслава Молотова, ее назначение было инициировано лично главой государства. В своих воспоминаниях руководитель Совнаркома отмечает: «Сталин сам назначил Полину Семеновну Наркомом рыбной промышленности — я был против!».

Причем возражения Молотова основывались на том, что должность Наркома рыбной промышленности — хозяйственная работа, и никогда еще она не поручалась женщине с опытом деятельности, какой был у Полины Жемчужиной.

«Несомненно, Сталин, принимая решение, знал об этом. А также, полагаю, наверняка еще и учитывал мнение руководителя Наркомпищепрома Анастаса Микояна, который видел деловые способности Полины Жемчужиной. С июня 1936 по ноябрь 1937 года она работала в должности начальника Главного управления парфюмерно-косметической, синтетической и мыловаренной промышленности Наркомпищепрома, а с ноября 1937 по январь 1939 года исполняла обязанности заместителя наркома», — обращает внимание автор статьи.

Вячеслав Зиланов напоминает: к моменту своего назначения, пройдя большой карьерный путь, да и с учетом супружества с председателем Правительства СССР Полина Жемчужина уже была в рядах партийной элиты и являлась активным членом партии большевиков. В прошлом рядовая труженица, она добралась до вершин власти.

«За годы работы в парфюмерной отрасли Полина Жемчужина добилась впечатляющих результатов. Организовала производство отечественной парфюмерии широкого ассортимента — от ароматного мыла до пудры, одеколона и духов — и внедрение всего этого в практику пользования советскими женщинами. Такие успехи свидетельствуют о ее неординарных организаторских способностях», — замечает профессор.

Теперь эти способности Полине Жемчужиной предстояло доказать на практике в совершенно новой и незнакомой для нее рыбной отрасли. Да еще и в организационный период, руководя самостоятельным государственным органом управления. А Наркомрыба по современным меркам была не чем иным, как Министерством рыбной промышленности всей страны.

«И Полина Жемчужина доказала свои способности, опираясь на имеющие кадры, впитывая основы отрасли и особенности ее политико-экономического значения в различных бассейнах. При этом она активно и смело использовала свой авторитет в партийных и правительственных кругах при решении вопросов рыбного хозяйства.

Так, уже в апреле 1939 года глава Наркомрыбы добилась награждения большой группы работников-передовиков. Большинство из них были рядовыми тружениками со всех рыбохозяйственных бассейнов страны. Многих представили к ордену Трудового Красного Знамени. Высшей награды СССР — Ордена Ленина — тогда удостоили 24 человек», — подчеркивает автор статьи.

Сразу же после назначения Полина Жемчужина проводит 31 января 1939 года расширенную Коллегию Наркомрыбы. Она ставит задачу не только преодолеть отставание, допущенное рыбаками в 1938 г. (плановое задание тогда было выполнено всего на 82,6%), но и наращивать все показатели работы отрасли — как в ходе предстоящей весенней путины, так и в целом за год. Нужно было обеспечить совокупный вылов рыбы и добычу морского зверя в объеме не менее 16 млн центнеров.

О жизненном и трудовом пути Полины Жемчужиной, ее докладе на XVIII съезде ВКП(б) и закате «рыбной» карьеры этой удивительной женщины читайте в полной версии статьи на сайте Fishnews.