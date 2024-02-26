Ставка пошлин на рыбу в марте остается без изменений

Минэкономразвития опубликовало информацию о ставке вывозной таможенной пошлин для товаров, на которые платеж привязан к курсу доллара, на очередной месяц.

В период с 1 по 31 марта ставка таможенной пошлины на экспорт товаров, указанных в пункте 1 постановления правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538, сохранится на уровне 5,5% от таможенной стоимости. Информация об этом опубликована на сайте Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что гибкие экспортные пошлины, устанавливаемые ежемесячно в привязке к долларовому курсу, предусмотрены в том числе для рыбной продукции .

В октябре и ноябре ставка составляла 7%. В декабре снизилась до 5,5%, на том же уровне сохранялась и в январе.

При этом правительство в феврале приняло решение о послаблениях для переработчиков Калининградской области: предусмотрена возможность беспошлинного экспорта консервов из рыбы и морепродуктов в объеме тарифных квот.

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