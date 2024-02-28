На переход к изменениям терхрегламентов добавили времени

В июле вступают в силу изменения технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС, регулирующих безопасность пищевой продукции. Речь идет о допустимом содержании остатков ветеринарных лекарственных средств. Коллегия ЕЭК определила для поправок переходный период.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила порядок введения в действие изменений, внесенных в техрегламенты в сфере безопасности пищевой продукции. Это регламенты на пищевую продукцию, а также на отдельные ее виды, в том числе рыбу и рыбную продукцию.

Поправки в техрегламенты предусмотрены Решением Совета ЕЭК от 23 июня 2023 г. № 70. Речь идет об установлении максимально допустимых уровней остаточного содержания в пищевой продукции ветеринарных лекарственных препаратов — в том числе в пищевой продукции аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Коллегия определила переходный период — 18 месяцев с даты вступления принятых изменений в силу (10 июля 2024 г.). В течение этого времени допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС пищевой продукции в соответствии с требованиями, ранее установленными указанными техрегламентами. При этом обращение такой продукции на рынке союза допускается в течение срока годности, установленного ее изготовителем, рассказали в пресс-службе ЕЭК.

Обеспечиваются достаточные сроки для постепенной подготовки изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (поставщиков) пищевой продукции животного происхождения к соблюдению новых требований к товарам, отметили в пресс-службе.

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