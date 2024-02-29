Средства от квотных аукционов целевым образом пустят на развитие прибрежных территорий

От продажи квот на вылов федеральный бюджет получил серьезные деньги, заявил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Часть этих средств, по словам президента, надо целевым образом направить на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципальных образований.

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию не обошел вниманием рыбную отрасль - в привязке к развитию прибрежных регионов, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас действует правило «квот под киль», напомнил президент.

«Речь идет - как некоторые здесь из присутствующих знают - о том, что компании получают квоты на добычу морепродуктов под обязательство закупать новые промысловые суда российского производства, обновлять флот», - сказал Владимир Путин.

При этом он отметил, что в этом году «федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги - порядка 200 млрд рублей».

«Предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые является базой нашей рыболовной отрасли», - озвучил идею президент, добавив, что этот вопрос уже обсуждался с министром финансов Антоном Силуановым.

Напомним, что осенью прошли торги по продаже долей квот на вылов краба с инвестиционными обязательствами. Права на добычу были проданы как раз за сумму более 200 млрд рублей.

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