При Росрыболовстве будет работать молодежный совет

Создан Молодежный совет Федерального агентства по рыболовству. Первое заседание планируется провести 30 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Встречу проведет заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев, курирующий Молодежный совет, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Поддержать начало работы нового Молодежного совета, а также поделиться опытом работы в этом направлении придут коллеги из Росмолодежи, Росреестра, ФНС и СФР», — отметили в телегам-канале Росрыболовства.

На заседании будет обозначено направление деятельности совета, а также председательский состав.

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