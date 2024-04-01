Воды Камчатки начнут открывать для маломерного флота с 12 апреля

Власти Камчатского края определили сроки открытия навигации для маломерных судов. Раньше всего — с 12 апреля — можно будет выйти на воду в Елизовском районе, в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах, а также в Мильковском муниципальном округе.

Сроки открытия навигации для маломерного флота в регионе установлены постановлением правительства Камчатского края от 29 мая 2024 г. № 146, сообщает корреспондент Fishnews.

С 20 апреля навигация откроется Усть-Камчатском муниципальном районе.

С 21 апреля можно будет выходить на маломерном флоте на водные объекты, расположенные в Алеутском муниципальном округе, Быстрицком и Усть-Большерецком муниципальных районах.

С 25 апреля откроется навигация в Соболевском муниципальном районе.

С 5 мая — в Тигильском муниципальном районе.

С 15 мая для маломерных судов будут открыты водные объекты в Карагинском муниципальном районе и поселке Палана.

С 1 июня — водные объекты в Олюторском и Пенжинском муниципальных районах.

Отдельные сроки открытия навигации установлены для маломерных судов государственных органов.

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