Минтайщикам США будет помогать новый альянс

В Соединенных Штатах создали Альянс минтаевого промысла Аляски (Alaska Pollock Fishery Alliance, APFA). Его основной задачей станет помощь в ответственном управлении промыслом.

APFA намерен уделять пристальное внимание научным исследованиям, чтобы обеспечить устойчивый промысел и сохранение экосистемы в восточной части Берингова моря, пишут зарубежные СМИ.

Отмечается, что одной из причин создания отраслевого объединения стала волна критики со стороны добытчиков лосося и краба. Они заявляют, что донный лов минтая вреден для других морских обитателей, сообщает корреспондент Fishnews.

APFA собирается последовательно опровергать эти обвинения, опираясь на позиционирование американского минтаевого промысла как одного из самых ответственных и хорошо управляемых.

Участники альянса указывают на большое экономическое влияние добычи минтая на национальном, региональном и местном уровнях. Заявлено, что этот промысел обеспечивает почти 30 тыс. рабочих мест в США. Кроме того, он является важным источником финансирования для 65 прибрежных сообществ Западной Аляски в рамках специальной программы квот (Community Development Quota, CDQ).

Альянс представляет интересы добытчиков, рыбопереработчиков, закупщиков минтая, общественных организаций Аляски и организаций экономического развития. В управлении новым отраслевым объединением будет участвовать в том числе Ассоциация производителей минтая на Аляске (Genuine Alaska Pollock Producers, GAPP).

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