На Кубани разыграют новые РВУ

В Краснодарском крае на аукцион выставили четыре рыбоводных участка. Заявки принимаются до 26 апреля.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Краснодаре, а также в Павловском, Каневском и Выселковском районах.

Два РВУ находятся на балках Очеретоватая и Зубова. Размер акваторий — 31,3 га и 14,7 га, а стартовые цены — 25 тыс. и 11,8 тыс. рублей соответственно. Оставшиеся участки, площадью 15,1 га и 225 га, расположены на реках 2-я Понура и Бейсуг. Начальная стоимость этих лотов составляет 12 тыс. и 180 тыс. рублей.

Торги планируется провести 13 мая в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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