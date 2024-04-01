«Крузенштерн» готовится к первому рейсу после глобального ремонта

Учебный парусник Росрыболовства «Крузенштерн» вернулся в строй после капремонта с заменой главных двигателей и принял на борт практикантов. В первый за четыре года рейс барк отправится в двадцатых числах апреля.

Курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа — всего 140 человек — 29 марта заселились на знаменитый парусник «Крузенштерн» для прохождения морской практики. В числе практикантов — шесть девушек, которые обучаются на судоводителей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас учебное парусное судно готовится к весеннему рейсу. Для «Крузенштерна» выход в море станет первым после четырехлетней паузы из-за ремонта, включавшего замену главных двигателей.

Выход барка в море планируется в двадцатых числах апреля. Во время рейса, который продлится месяц, у будущих судомехаников, судоводителей, электромехаников и радистов появится возможность ощутить, что такое жизнь и работа на судне. По итогам практики курсанты получат первые «корочки» морских специалистов.

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