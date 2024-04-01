Участки на водохранилищах Дона и Волги предлагают для промысла

В Волгоградской области на конкурс выставлены шесть участков для промышленного рыболовства на Цимлянском и Волгоградском водохранилищах. Заявки принимаются до 7 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональный комитет сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, два рыболовных участка расположены на Цимлянском водохранилище в границах Котельниковского района, их площади — 263 га и 463 га.

На Волгоградском водохранилище предлагают четыре РЛУ размером от 1280 га до 6177 га. Они находятся в Старополтавском и Камышинском районах.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата. Стартовые цены для акваторий на Цимлянском водохранилище — от 900 рублей до 1,6 тыс. рублей, для участков на Волгоградском — от 195 тыс. до 941 тыс. рублей.

Остальные критерии оценки — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года. РЛУ предоставляются на 15 лет.

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