Консервы из сайры — в фаворитах у фальсификаторов

Наиболее часто фальсифицируемым видом рыбной продукции в России остаются консервы из сайры. По данным НЦБРП, их подделывают почти вдвое чаще, чем в среднем по категории.

За период с начала 2023 г. испытательная референс-лаборатория Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) провела видовую идентификацию по 1008 пробам пищевой рыбной продукции. Несоответствие реального вида рыбы, из которого изготовлена продукция, и информации, указанной производителем в маркировке, выявлено в 15,7% образцов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП, проблема фальсификации по-прежнему наиболее актуальна для консервов из сайры — нарушения встречались почти в 30% проб. Лишь немного уступают им консервы из скумбрии, где маркировке не соответствовало около 28% образцов.

В топ-5 лидеров по частоте подмены видового состава также присутствует продукция из балтийской кильки — 22,9%, из семги — 22,2% и из трески — 20%.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews