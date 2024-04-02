ЮФУ разрабатывает «умный» контроллер для акваферм

В Ростовской области специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) работают над смарт-контроллером, который будет отслеживать параметры воды на аквафермах без участия человека. Аналогов на рынке немного, отмечают исследователи.

Разработкой занимается команда студентов под руководством старших преподавателей кафедры систем автоматического правления Александра Номерчука и Виктории Соловьевой.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе университета, в одну систему объединяются все датчики и оборудование, использующиеся на рыбных фермах. Так контроллер сможет отслеживать состояние воды (температура, кислотность и другие) и при необходимости корректировать показатели.

Сейчас команда проекта занимается подбором оптимальной структуры и анализом режимов управления смарт-контроллера, чтобы в дальнейшем его можно было внедрить в производство для различных видов аквакультуры. Исследователи тестируют датчики качества воды в лабораторных условиях, а затем планируется провести испытание на реальных объектах.

После тестирования на настоящем производстве контроллер хотят вывести на рынок. Как отмечают в ЮФУ, система будет работать автоматически с удаленным управлением через веб-интерфейс. Все, что потребуется от работников фермы — периодически обслуживать и проводить профилактику технологического оборудования, а также кормить рыб.

«Ростовская область имеет высокий потенциал для развития рыбоводства, и разработка смарт-контроллера для небольших рыбных ферм может способствовать увеличению производства рыбы и снижению затрат на производство», — отметил лидер проекта, студент четвертого курса Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Али Абилхан.

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