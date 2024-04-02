Минтайщики добыли более 780 тыс. тонн в Охотском море

К 31 марта в Охотском море российский флот добыл 782,4 тыс. тонн минтая, или 72,3% от общего допустимого улова. На отчетную дату прошлого года было освоено 775,3 тыс. тонн (77%).

Промысел минтая в отчетный период вели 52-67 судов, в том числе 32-42 крупнотоннажных и 17-26 среднетоннажных. Информацию о ходе путины опубликовал в традиционном обзоре Тихоокеанский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Как и на предыдущей неделе, в Охотском море отмечалось маловетрие или ветра различных направлений силой 5-8 м/сек. Лишь 30 марта в центральных районах Северо-Охотоморской подзоны наблюдалось усиление ветра — юго-восточного направления, силой 12-17 м/сек.

«С продолжением и усилением подошедшего циклона ожидается значительное разрушение ледовых полей и улучшение ледовой обстановки в Охотском море в целом. В настоящий момент ледовые поля тяжелого торосистого льда затрудняют выполнение промысловых операций на промысле сельди», — отметили в ТИНРО.

Ученые обратили внимание, что в течение рабочей недели значительное число траулеров перешло c минтая на добычу сельди. В результате, естественно, наблюдалось снижение минтаевых уловов.

В Западно-Камчатской подзоне в последнюю неделю сезона «А» было задействовано 5-21 крупнотоннажных и 5-14 среднетоннажных судов с выловом 188,9 тонны и 58 тонн на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов по подзоне — 299,4 тыс. тонн (освоение 87,4% ОДУ), годом ранее — 402,1 тыс. тонн (124,5%).

В Камчатско-Курильской подзоне завершали промысел 1-4 среднетоннажных судов с результативностью 75,8 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов в районе достиг 200,6 тыс. тонн (75,3%), на отчетную дату прошлого года было поймано 104,1 тыс. тонн (41,4%).

Суммарный нарастающий вылов по объединенным западнокамчатским подзонам к окончанию сезона составил 500 тыс. тонн (82,1% от объединенного ОДУ), уровень прошлого года — 506,2 (88,2%).

В Северо-Охотоморской подзоне район промысла значительно расширился. На лову насчитывалось 21-32 единиц крупнотоннажного флота и 9-13 единиц среднетоннажного с выловом 149,3 тонны и 51,5 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов на 1 апреля составил 270,9 тыс. тонн (79,1%), годом ранее — 253,6 тыс. тонн (78,5%).

На Восточном Сахалине работал один МРКТ, добывающий 176,9 тонны за судо-сутки. Нарастающий вылов в районе составляет 11 тыс. тонн (8,4%), за аналогичный период 2023 г. там было освоено 15,5 тыс. тонн (14,1%).

В предстоящий период ожидается благоприятная промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне. Среднесуточный вылов ожидается в пределах 5,5-6,5 тыс. тонн, уловы крупнотоннажного флота будут в пределах 140-150 тонн на судо-сутки, среднетоннажного — 45-55 тонн на судо-сутки, прогнозируют ученые.

В Северо-Охотоморской подзоне на промысле сельди в течение недели на лову находилось от 10 до 19 крупнотоннажных и от 2 до 9 среднетоннажных судов с результативностью 203,7 тонны и 39 тонн на судо-сутки соответственно.

Нарастающий вылов по состоянию на 1 апреля достиг 151,1 тыс. тонн (48,7% ОДУ), годом ранее показатель составлял 123,7 тыс. тонн (42,6%).

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