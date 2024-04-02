Новости
Дислокация и уловы добывающего флота на минтае в Охотском море 25-31 марта 2024 г. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО

Минтайщики добыли более 780 тыс. тонн в Охотском море

К 31 марта в Охотском море российский флот добыл 782,4 тыс. тонн минтая, или 72,3% от общего допустимого улова. На отчетную дату прошлого года было освоено 775,3 тыс. тонн (77%).

Промысел минтая в отчетный период вели 52-67 судов, в том числе 32-42 крупнотоннажных и 17-26 среднетоннажных. Информацию о ходе путины опубликовал в традиционном обзоре Тихоокеанский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Как и на предыдущей неделе, в Охотском море отмечалось маловетрие или ветра различных направлений силой 5-8 м/сек. Лишь 30 марта в центральных районах Северо-Охотоморской подзоны наблюдалось усиление ветра — юго-восточного направления, силой 12-17 м/сек.

«С продолжением и усилением подошедшего циклона ожидается значительное разрушение ледовых полей и улучшение ледовой обстановки в Охотском море в целом. В настоящий момент ледовые поля тяжелого торосистого льда затрудняют выполнение промысловых операций на промысле сельди», — отметили в ТИНРО.

Ученые обратили внимание, что в течение рабочей недели значительное число траулеров перешло c минтая на добычу сельди. В результате, естественно, наблюдалось снижение минтаевых уловов.

В Западно-Камчатской подзоне в последнюю неделю сезона «А» было задействовано 5-21 крупнотоннажных и 5-14 среднетоннажных судов с выловом 188,9 тонны и 58 тонн на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов по подзоне — 299,4 тыс. тонн (освоение 87,4% ОДУ), годом ранее — 402,1 тыс. тонн (124,5%).

В Камчатско-Курильской подзоне завершали промысел 1-4 среднетоннажных судов с результативностью 75,8 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов в районе достиг 200,6 тыс. тонн (75,3%), на отчетную дату прошлого года было поймано 104,1 тыс. тонн (41,4%).

Суммарный нарастающий вылов по объединенным западнокамчатским подзонам к окончанию сезона составил 500 тыс. тонн (82,1% от объединенного ОДУ), уровень прошлого года — 506,2 (88,2%).

В Северо-Охотоморской подзоне район промысла значительно расширился. На лову насчитывалось 21-32 единиц крупнотоннажного флота и 9-13 единиц среднетоннажного с выловом 149,3 тонны и 51,5 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов на 1 апреля составил 270,9 тыс. тонн (79,1%), годом ранее — 253,6 тыс. тонн (78,5%).

На Восточном Сахалине работал один МРКТ, добывающий 176,9 тонны за судо-сутки. Нарастающий вылов в районе составляет 11 тыс. тонн (8,4%), за аналогичный период 2023 г. там было освоено 15,5 тыс. тонн (14,1%).

В предстоящий период ожидается благоприятная промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне. Среднесуточный вылов ожидается в пределах 5,5-6,5 тыс. тонн, уловы крупнотоннажного флота будут в пределах 140-150 тонн на судо-сутки, среднетоннажного — 45-55 тонн на судо-сутки, прогнозируют ученые.

В Северо-Охотоморской подзоне на промысле сельди в течение недели на лову находилось от 10 до 19 крупнотоннажных и от 2 до 9 среднетоннажных судов с результативностью 203,7 тонны и 39 тонн на судо-сутки соответственно.

Нарастающий вылов по состоянию на 1 апреля достиг 151,1 тыс. тонн (48,7% ОДУ), годом ранее показатель составлял 123,7 тыс. тонн (42,6%).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: сахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Вопросов перед отраслью стоит много

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

Сергей КУЛЬБА

«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

Координационный совет держит руку на пульсе

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.