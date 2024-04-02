Два озера Заполярья ждут рыбоводов

В Мурманской области на аукцион выставлены два озерных рыбоводных участка. Заявки принимаются до 7 мая.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков расположен на озере Медвежьем (вблизи от восточного побережья Кольского залива, напротив города Полярный). Его площадь — 11,9 га. Он предоставляется под индустриальную аквакультуру.

Второй РВУ — площадью 0,5 га — расположен на безымянном озере на окраине города Кировск. Здесь предусмотрена как индустриальная, так и пастбищная аквакультура.

Стартовые цены лотов — 95 тыс. и 4 тыс. рублей соответственно. Торги предполагается провести 23 мая в Мурманске. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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